بريطانيا.. حكومة «ستارمر» تشهد أكبر تعديل وزاري منذ بداية ولايته

أفادت صحيفة “الغارديان” أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يخطط لإجراء تعديل وزاري شامل عقب استقالة نائبته أنجيلا راينر من الحكومة، إثر تحقيق أخلاقي يتعلق بتسديد الضرائب.

ووفقًا لمصادر في داونينغ ستريت، سيشغل ديفيد لامي منصب وزير العدل بالإضافة إلى تعيينه نائباً لرئيس الوزراء، في ترقية بارزة داخل حزب العمال. كما ستتولى إيفيت كوبر حقيبة وزارة الخارجية، بينما ستنتقل وزيرة العدل الحالية شبانة محمود إلى وزارة الداخلية.

وتشهد الحكومة بقاء وزيرة المالية راشيل ريفز في منصبها، وسط جهود لطمأنة الأسواق بشأن استقرار الاقتصاد. في المقابل، تأكد رحيل لوسي باول زعيمة مجلس العموم وإيان موراي وزير شؤون اسكتلندا، حيث عبرت باول عن ضرورة التغيير لتحسين أوضاع المواطنين.

ووصف المسؤولون هذه التعديلات بأنها “تعديل وزاري تجديدي”، مع استمرار عملية إعادة تشكيل الفريق الحكومي.