بريطانيا.. رئيس الوزراء يمضي في مكافحة كورونا «بأقصى درجات الحذر»

قال متحدث من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تايوم الخميس إن جونسون سيمضي قُدماً متوخياً أقصى درجات الحذر وهو ينظر في المرحلة التالية من رد الحكومة على وباء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث قوله: “تحدث رئيس الوزراء مع زعماء أحزاب المعارضة اليوم لاطلاعهم على مستجدات استراتيجية الحكومة في مكافحة فيروس كورونا”.

وتابع: “أبلغهم بأن الحكومة ستتقدم نحو المرحلة التالية ’بأقصى درجات الحذر‘ وبأن الأولوية لديه التي تأتي قبل أي شيء آخر ستكون إنقاذ الأرواح”.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 539 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 30615.

وتُشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الوفيات مقارنة مع يوم أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 649 وفاة جديدة.

وأكد وزير الخارجية دومينيك راب أن الفيروس لم يختف بعد ولا يزال يُشكل خطرا على أرواح الناس، مشددا على أنه لا داعي للتسرع في اتخاذ تدابير من شأنها إعادة انتشار الوباء.

وكانت سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة.

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