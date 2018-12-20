بريطانيا رداً على ترامب: داعش لا يزال يُمثل تهديدًا

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بعد أن بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا: “لا يزال يتعين عمل الكثير، ويجب ألا نفقد رؤية الخطر الذي يشكله داعش حتى وإن كان بلا أراض، سيظل تهديدًا”.

وأضاف البيان: “كما أوضحت الولايات المتحدة، هذه التطورات في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته. سنواصل العمل مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل تحقيق هذا”.

في وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة حققت هدفها في سوريا وهي هزيمة “داعش”والتي انطلقت في سبتمبر 2014، مضيفاً أنه كان الهدف الوحيد للتدخل العسكري الأمريكي في هذا البلد. إثر ذلك، أعلن البيت الأبيض عن بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا.