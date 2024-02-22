بريطانيا.. رسائل دعم تبكي «الملك تشارلز»

أعرب الملك تشارلز، عاهل بريطانيا، عن تأثره بالرسائل الداعمة التي وصلته بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان.

وأكد الملك تشارلز، خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه تلقى العديد من الرسائل والبطاقات التي أثرت فيه بشكل كبير، مشيرًا إلى أن بعضها دفعه إلى التأثر والبكاء.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني : الجميع يدعمك، إنه من الرائع أن تبدو بحال جيدة جدًا، ليرد الملك تشارلز بمزاح: إنه خداع بصري.

يذكر أن قصر بكنغهام، كان أعلن قبل أيام، أن الملك تشارلز، البالغ من العمر 75 عامًا، أُصيب بنوع من السرطان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر الملك في أداء واجباته الرسمية والبروتوكولية أثناء تلقيه العلاج.

وكان الملك تشارلز، تقلد عرش البلاد عقب وفاة والدته، الملكة إليزابيث، في شهر مايو 2023.