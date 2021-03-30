بريطانيا: سنعمل على دعم مطالب الشعب الليبي المتعلقة بمغادرة القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات

شدّد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتن، على ضرورة احترام مطالب الشعب الليبي ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السفير قوله في تصريحات له: “نحن سنعمل جاهدين لدعم تحقيق ذلك، حتى يتسنّى لليبيا الانتقال إلى الانتخابات في نهاية هذا العام، واستعادة سيادتها الكاملة، وأن يكون الشعب مُمَثَّلًا”.

وأشار هوبتن إلى أن المملكة المتحدة مستمرة في دعم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، بعدة طرق تتضمن التعاون الاقتصادي، والأمني خاصة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وأكد السفير البريطاني أن لديهم ميزانية كبيرة لمشاريع دعم الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين المرأة، حتى يكون لها صوت تتمكن من خلاله المساهمة في عملية تأمين السلام والاستقرار في ليبيا.