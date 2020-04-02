بريطانيا.. سيناريوهات تفترض وفاة 50 ألف شخص بكورونا

عدد الوفيات ارتفع حتى الآن إلى 2921 حالة. [رويترز]

أفاد مصدر مطلع، بأن ما وصفه بـ”أسوأ” السيناريوهات الخاصة بانتشار فيروس كورونا في بريطانيا، والتي وضعتها الحكومة، يفترض وصول عدد الوفيات إلى 50 ألف حالة.

وأوضح المصدر لوكالة “رويترز”، أن هذا السيناريو المفترض كان بإمكانه أن يتحقق لولا إجراءات العزل التي فرضتها السلطات، وأن الأمور حاليا لا تتجه بهذا الاتجاه، وفق قوله.

وكشف المصدر أن أسوأ الأيام من ناحية عدد الوفيات من المتوقع أن يكون يوم 12 أبريل، الذي سيحتفل فيه البريطانيون بعيد الفصح.

وأشار إلى أن السيناريو الأفضل يفترض وصول عدد الوفيات إلى 20 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حاد لعدد المتوفين في المملكة المتحدة بفيروس كورونا، بواقع تسجيل 589 حالة جديدة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات ارتفع حتى الآن إلى 2921 حالة بعد أن كان على مستوى 2352 في الساعة 16:00 من يوم أمس الأربعاء، في زيادة بنسبة 24%.

وأضافت أن الحصيلة العامة للإصابات المسجلة ارتفعت حتى الآن من 29474 إلى 33718 حالة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للفحوص الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد والتي تم إجراؤها في البلاد بلغ 163194.

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