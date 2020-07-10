بريطانيا.. قرار حكومي لمحاربة البدانة

تشير بعض التقارير إلى اعتزام الحكومة البريطانية فرض قيود على محلات السوبر ماركت بشأن العروض المخفضة على الوجبات السريعة، وذلك للحد من انتشار البدانة في البلاد

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من حملة بوريس جونسون، رئيس الوزراء، لمكافحة السمنة في بريطانيا والقضاء عليها، حسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وذكرت التقارير أن القيود الجديدة ستحظر على محلات السوبر العروض التي تحت عنوان “اشتر واحدة واحصل على الآخر مجانا”.

كما سيتم حظر العروض المجانية على المنتجات غير الصحية، وكذلك الترويج للحلويات والشوكولاتة الموجودة في نهاية الممرات بالمحلات.

هذا وتدرس الحكومة البريطانية مقترحاً لإضافة السعرات الحرارية إلى قوائم الطعام الخاصة بالمطاعم والوجبات السريعة، في إطار الاقتراحات الجديدة التي انفردت صحيفة “تايمز” البريطانية بالكشف عنها.

وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن هذه القيود قد تضع بوريس جونسون في خلاف مع أصحاب السوق الحرة في حزب المحافظين، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني يعتقد أن هذه الخطوات الصارمة ضرورية في الوقت الحالي لمعالجة مشكلة السمنة في المملكة المتحدة، خاصة وأنه يُعتقد أنها عامل رئيسي في شدة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقوبلت اقتراحات حكومة بوريس جونسون الجديدة بترحيب من جانب النشطاء المناهضين للسمنة في البلاد، لكنهم حثوا الحكومة على المضي قدما في فرض قيود أيضا على إعلانات التلفزيون المتعلقة بالوجبات السريعة.

وتشير نتائج دراستين جديدتين، نُشرتا في المجلة الطبية البريطانية “بي إم جي” الأسبوع الحالي، أن النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.