بريطانيا: مسؤول يدعو لتوسيع التبادل المالي مع إيران

آمل بأن نشهد المزيد من عمليات التبادل المالي مستقبلا [بلومبيرج]

رحب رئيس غرفة التجارة البريطانية الإيرانية اللورد تورمان لامونت، بأول عملية تبادل مالي مع إيران على أساس آلية إينستكس، داعيا إلى استمرار وتوسيع الاستفادة من هذه الآلية.

وقال لامونت الذي ينشط أيضا بصفته المبعوث الخاص للحكومة البريطانية في الشؤون التجارية مع إيران لوكالة “ارنا” إن إجراء أول عملية تبادل مالي مع إيران في هذه المرحلة يعد خبرا استثنائيا.

واعتبر هذا المسار بأنه مليء بالمنعطفات وبحاجة إلى مضي الوقت، وأضاف: آمل بأن نشهد المزيد من عمليات التبادل المالي مستقبلا.

وكانت وزارات الخارجية للدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد أصدرت يوم أمس بيانا مشتركا أعلنت فيه إجراء أول عملية تبادل مالي بين أوروبا وإيران بواسطة آلية إينستكس لتسهيل إرسال معدات طبية إلى إيران.

وأعرب البيان عن الأمل بالمزيد من التعاون وعمليات التبادل المالي بين إينستكس والشركة الإيرانية المناظرة لها (STFI).

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