بريطانيا وأستراليا توقعان اتفاقية دفاع جديدة

أعلنت بريطانيا وأستراليا، عن توقيع اتفاقية دفاع جديدة، تتيح تبادل استضافة القوات العسكرية والمعلومات الاستخبارية.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن وزيري الدفاع البريطاني غرانت شابس والأسترالي ريتشارد مارليس، وقعا الاتفاقية خلال في مقر البرلمان في كانبيرا.

ووفق الوكالة، تتضمن الوثيقة الجديدة ما يسمى “اتفاقية مركز القوات” التي تتيح لقوات البلدين العمل معا في بلديهما، كما تضمن الاتفاق أيضا، تسهيل استخدام البحارة الأستراليين الغواصات النووية البريطانية للتدريب، أو أن تتمركز طواقم الغواصات البريطانية في أستراليا.

وقال مارليس: “بينما يصبح العالم أكثر تعقيدا وغموضا، يتعين علينا تحديث شراكاتنا الأكثر أهمية”.

ودعا وزير الدفاع البريطاني، ما سماه “دول الحريات والديمقراطية” إلى زيادة الاستعداد العسكري، مستشهدا بما يحدث في أوكرانيا.

هذا وتنتمي أستراليا وبريطانيا، مع الولايات المتحدة إلى تحالف “أوكوس”، الذي أقيم لمواجهة الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكانت أستراليا أعلنت في فبراير الماضي أنها تنوي خلال عشر سنوات مقبلة، مضاعفة أسطولها من السفن الحربية وزيادة الإنفاق الدفاعي 7 مليارات دولار.