بريطانيا وأمريكا تطلبان من رعاياهما مغادرة لبنان في الحال

حثت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، مواطنيها في لبنان على مغادرة البلاد فورا، كما حثت السفارة الأمريكية، الأمريكيين، إلى حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم لمغادرة البلاد، وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله ونزاع إقليمي أوسع نطاقا.

وذكرت وكالة «رويترز» للأخبار، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال، في بيان، إن التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع. وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال.

بينما قالت السفارة الأمريكية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، «نحض الراغبين بمغادرة لبنان إلى حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم، حتى ولو كانت الرحلة لا تغادر على الفور، أو لا تتبّع الطريق الذي يشكّل الخيار الأوّل بالنسبة لهم.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تعليق وإلغاء العديد من الرحلات إلّا أن خيارات النقل التجارية لمغادرة لبنان لا تزال متوفرة.