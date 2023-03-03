بريطانيا وأمريكا تُجدّدان دعمهما لخطّة «باتيلي» بشأن الانتخابات

أكدت السفارة البريطانية في ليبيا دعمها دعوة المبعوث الاممي‬⁩ عبدالله باتيلي الأطراف المحلية للاتفاق على الخطوات التالية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وعبر تغريدة على تويتر قالت السفارة إنه يجب على القادة الليبيين أن يتفقوا على شروط الانتخابات واحترام النتائج، وأن يحترموا ضرورة التسوية.

وفي سياق نفسه، ذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا، أن دعوة باتيلي لشكيل لجنة عليا تكمل إجراء الانتخابات، سوف تبنى على التقدم الذي أحرزة مجلسا النواب والاعلى للدولة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية.

وحثت السفارة القادة الليبيين الرئيسيين على التعاطي مع مخطط باتيلي بطريقة بناءة، باعتبار أن هذه اللحظة تمثل لهم فرصة لإظهار أن متفانون في خدمة شعبهم.