بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. اتفاق تجاري لفترة ما بعد «بريكست»

تمكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الخميس، بعد مفاوضات صعبة، من تنسيق اتفاق للتجارة الحرة لمرحلة ما بعد “بريكست”.

وتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد :بريكست”، في أعقاب محاولات عديدة انتهت بالجمود.

وأكد كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التوصل إلى الصفقة، قبل سبعة أيام فقط من انسحاب المملكة المتحدة من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم.

وقالت رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في مؤتمر صحفي، إن اتفاق بريكست “جيد ومتوازن ومنصف للطرفين”، واصفة بريطانيا بـ”الشريك الموثوق”، بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتيد بريس” الأمريكية.

ونشر جونسون على حسابه في “تويتر” تغريدة جاء فيها: “الصفقة أبرمت”.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020