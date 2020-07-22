بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيفشلان في التوقيع على اتفاق تجارى

نقلت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية عن مصادر حكومية، يوم الثلاثاء، أن لندن والاتحاد الأوروبي سيفشلان في التوقيع على اتفاق تجارة بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة نقلا عن المصدر: “إن حكومة المملكة المتحدة تفترض أنه لن تكون هناك صفقة، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق “أساسي” إذا قدم الاتحاد الأوروبي أرضية ملائمة في الخريف المقبل.

وأضافت الصحيفة “أن الحكومة تتوقع أنها ستتعامل تجاريا مع أوروبا بشروط منظمة التجارة العالمية عندما تنتهي الفترة الانتقالية”.

وفي تصريح نُشِر يوم الاثنين، باسم متحدث رئيس الوزراء بوريس جونسون، يفيد بأن بريطانيا ستواصل العمل بشكل بناء مع الاتحاد الأوروبي في محادثات بشأن علاقة مستقبلية، مشيرا إلى أن لندن ليست مستعدة للتخلي عن حقوقها كدولة مستقلة.

وفي 31 يناير 2020 غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي،وعلاقتها مع الكتلة محكومة الآن بترتيب انتقالي يحافظ على القواعد السابقة بينما يتفاوض الجانبان على شروط جديدة.