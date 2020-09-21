بريطانيا.. وزير الصحة يُرجح عودة الوضع إلى طبيعته بحلول الصيف المقبل

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك،قال إن الوضع في بلاده بشأن فيروس كورونا قد يعود إلى طبيعته بحلول الصيف المقبل، إذا نجح اللقاح وتم طرحه في أوائل عام 2021.

وأوضح وزيرالصحة في تصريح، اليوم الاثنين، أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر ضعفا في نهاية هذا العام بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

وقال إن “اللقاح قد يكون متوفرا للعموم في النصف الأول من العام المقبل، إذا سارت الأمور على ما يرام … لا تزال هناك فرصة لتوفير اللقاح قبل عيد الميلاد، وأول الناس الذين سيحصلون عليه، هم الأشخاص الأكثر ضعفا”.

هذا وتبحث السلطات البريطانية فرض إجراءات العزل العام مرة أخرى لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ارتفاع في وتيرة الإصابات.

وتشهد بريطانيا مؤخرا ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بالمرض، إلى ما لا يقل عن ستة آلاف حالة يوميا، وسجلت البلاد حتى الآن 41777 حالة وفاة، وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا، والخامسة على مستوى العالم.