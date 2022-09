بريطانيا.. وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أعلن قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا، بعد أكثر من 70 عاماً من الحكم.

وقال بيان للقصر إن “الملكة رحلت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم، وسيبقى الملك والملكة في بالمورال الليلة ويعودان إلى لندن غدا”.

وكان أطباء قصر باكنغهام قد أعربوا في وقت سابق عن “قلقهم على صحة جلالة الملكة”، بعد أن أعلن يوم أمس الأربعاء، إلغاء اجتماع افتراضي لها مع الوزراء، إثر توصية الأطباء للملكة بالراحة.

ووصف الملك الجديد لبريطانيا، تشارلز، مساء الخميس، وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بأنها تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة له.

وقال الملك تشارلز في أول بيان له بعد توليه العرش الملكي خلفاً لوالدته: “أعرف أن بريطانيا والكومنولث والملايين حول العالم سيفتقدونها”.

وبعد وفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز الذي يبلغ من العمر 73 عاماً، ملك بريطانيا تلقائياً وقائداً لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وعلى مدار اليوم، تصدرت عناوين النشرات الإخبارية في بريطانيا أخبار عن تدهور صحة الملكة، ووضعها تحت عناية الأطباء الذين أوصوها بإلغاء اجتماع مهم لها عبر تطبيق «زوم» ليلة أمس.

وبعد الإعلان عن تدهور صحتها، وصل ابنها ولي عرش بريطانيا الأمير تشارلز (73 عاماً) الذي أعلن ملكاً بعد إعلان الوفاة عملاً بتقاليد ملكية بريطانية عمرها قرون، برفقة ابنه الأكبر وليام إلى بالمورال، فيما كانت ترافقها بالفعل ابنتها الأميرة آن. كما انضم إليهم كل من الأمير هاري الذي كان من المقرر أن يأتي إلى المملكة المتحدة قريباً للمشاركة في حفل الخميس المقبل قام بإلغائه اليوم، والأميران أندرو وألبرت.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022