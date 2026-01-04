بريطانيا وفرنسا تشن غارات دقيقة على «داعش» في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية تنفيذ غارات جوية دقيقة ضد تنظيم داعش في سوريا، مساء السبت، ضمن عملية مشتركة مع القوات الفرنسية، بهدف القضاء على أي محاولة لإعادة انتشار التنظيم الإرهابي بعد هزيمته العسكرية في الباغوز فوقاني عام 2019.

وأوضح بيان الوزارة أن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني واصلت دورياتها فوق الأراضي السورية لمراقبة الوضع الأمني ومنع أي تحركات إرهابية محتملة، مشيراً إلى أن التحليل الاستخباراتي كشف عن وجود منشأة تحت الأرض في الجبال، على بعد أميال شمال موقع تدمر الأثري، كانت تستخدم على الأرجح لتخزين الأسلحة والمتفجرات.

وأكد البيان أن المنطقة المحيطة بالمنشأة خالية من المدنيين، ما يقلل أي مخاطر جانبية.

وأضاف البيان أن طائرات تايفون إف جي آر 4 البريطانية، مدعومة بطائرة تزويد بالوقود من طراز فوياجر، شاركت مع الطائرات الفرنسية في الضربة الجوية، مستهدفة شبكة أنفاق تؤدي إلى المنشأة باستخدام قنابل بايفواي 4 الموجهة بدقة.

وأشار إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد نجاح العملية وأن جميع الطائرات عادت بسلام دون أي إصابات بين المدنيين.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن العملية تمثل ريادة المملكة المتحدة وعزمها على الوقوف مع حلفائها للقضاء على أي محاولات لإحياء تنظيم داعش وأيديولوجياته العنيفة في الشرق الأوسط، مشدداً على أن التعاون الدولي المستمر هو مفتاح مواجهة الإرهاب.

يذكر أن تنظيم داعش واجه هزيمة عسكرية كبرى في مارس 2019 في منطقة الباغوز فوقاني بسوريا، لكنها لم تنهِ تهديده بالكامل، حيث لا يزال التنظيم يمتلك خلايا نائمة تنتشر في مناطق نائية، خصوصًا في شمال شرق سوريا والجبال المحيطة بتدمر.