بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين.. نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية

أعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا، اليوم الأحد، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، وذلك قبل يوم واحد من المؤتمر المزمع عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، في منشور على منصة “إكس”: “اليوم، كندا تعترف رسمياً بدولة فلسطين”، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تعهدت بتنفيذ إصلاحات واسعة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026، بالتنسيق مع كندا والمجتمع الدولي.

وفي بيان صادر عن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، جاء فيه: “اعتباراً من اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، تعترف أستراليا رسمياً بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة”.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر “إكس”: “اليوم، من أجل استعادة الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق حل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسمياً بدولة فلسطين”.

نتنياهو يتوعد بالرد على اعتراف دول بدولة فلسطين بعد عودته من أمريكا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل سترد على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية بعد عودته من الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا الاعتراف يمثل “جائزة للإرهاب”، على حد تعبيره.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال نتنياهو: “رد إسرائيل على اعتراف بعض الدول بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة”، موجهاً رسالة إلى الزعماء الذين اتخذوا هذا القرار: “أنتم تمنحون جائزة للإرهاب… لن تكون هناك دولة فلسطينية”.

وأضاف نتنياهو: “على مدى سنوات منعت إقامة دولة الإرهاب هذه رغم الضغوط الداخلية والخارجية، وبالمقابل ضاعفنا الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وسنواصل هذا النهج”.

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بما وصفته بـ”الإعلان الأحادي”، معتبرة أن هذه الخطوة “تزعزع استقرار المنطقة وتُقوّض فرص السلام”، بحسب بيان رسمي صادر عنها.

الرئيس الفلسطيني يرحّب باعتراف بريطانيا بدولة فلسطين ويصفه بـ”الخطوة التاريخية نحو السلام”

رحّب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، واصفاً الخطوة بأنها “هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم”، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد عباس أن هذا الاعتراف يعكس التزام المملكة المتحدة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته، كما يمهّد الطريق نحو تنفيذ حل الدولتين، لتعيش دولة فلسطين جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الأولوية حالياً تتمثل في “وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، والبدء بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين”.

كما جدّد عباس التزامه بجميع الإصلاحات والتعهدات التي قدّمتها القيادة الفلسطينية خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا ولقائه برئيس الوزراء ستارمر.

من جهته، وصف نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، يوم الاعتراف بأنه “تاريخي” في حياة الشعب الفلسطيني، قائلاً: “العالم ينتصر لعدالة قضيتنا، ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، شكراً لبريطانيا وكندا وأستراليا على هذه الخطوة”.

بن غفير يصف اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين بـ”جائزة للإرهاب” ويدعو لإجراءات مضادة

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، قرار بريطانيا وكندا وأستراليا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل “جائزة لقتلة النخبة”، في إشارة إلى العمليات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.

وقال بن غفير في تصريح صحفي: “الاعتراف البريطاني والكندي والأسترالي بالدولة الفلسطينية هو جائزة لقتلة النخبة، ويجب أن نقوم بخطوات مضادة”.

ودعا الوزير اليميني المتشدد إلى “بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بشكل كامل، وتدمير تام لما وصفه بـ’سلطة الإرهاب الفلسطينية'”، في إشارة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

ترحيب عربي ودولي واسع باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين

توالت ردود الفعل العربية والدولية، اليوم الأحد، عقب إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بـ”التاريخية” على طريق تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط.

ورحبت وزارة الخارجية الأردنية بالقرار، معتبرة أنه “يتماهى مع الإرادة الدولية المتزايدة بضرورة إنهاء الاحتلال”، وأكد المتحدث باسم الوزارة، فؤاد المجالي، أن الخطوة تمثل دعماً واضحاً لحل الدولتين على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وقرارات الشرعية الدولية.

كما وجه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تحية للدول الثلاث، معتبراً أن “لا حل ولا استقرار دائم في المنطقة إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق مبادرة السلام العربية”.

بدورها، رحبت الحكومة الاسكتلندية بالقرار البريطاني، لكنها دعت إلى عدم تقييد الاعتراف بشروط، مطالبة بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل ووقف التعاون العسكري معها، مؤكدة أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم”.