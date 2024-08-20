بريطانيا.. 14 ألف شخص يطالبون بتعويضات بسبب ضرر اللقاحات!

ذكرت صحيفة “التلغراف”، “أن ما يقرب من 14 ألف شخص في بريطانيا من الذين تلقوا لقاح” أسترازينيكا”، طالبوا بتعويضات مالية ضخمة مقابل الضرر المزعوم الناجم عن لقاحات كوفيد -19″.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “تم بالفعل منح تعويضات مالية لحالات تشمل الإصابة بسكتة دماغية ونوبات قلبية وجلطات دموية خطيرة والتهاب بالحبل الشوك وشلل الوجه”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، “أن حوالي 97% من الأفراد الذين قدموا طلبات للحصول على تعويضات مالية تم تلقيحهم بلقاح “أسترازينيكا” مع عدد قليل فقط من التعويضات المدفوعة مقابل الأضرار الناجمة عن “فايزر” أو “موديرنا”.

يشار إلى أنه على الرغم من التحذيرات والعدد المتزايد لحالات التخثر، واصلت حكومة المملكة المتحدة التوصية بجرعة “أسترازينيكا”، على الرغم من توقف التطعيم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والدنمارك والنرويج وهولندا والسويد ولاتفيا بحلول مارس 2021.