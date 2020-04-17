بريطانيا.. 847 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

خضع 14 ألف شخص في المملكة المتحدة لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة. [رويترز]

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 847 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، أن حصيلة الوفيات بسبب العدوى في البلاد بلغت بذلك 14576، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير بـ5599 حالة جديدة إلى 108692.

وخضع 14 ألف شخص تقريبا في المملكة المتحدة لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز العدد الإجمالي 341.5 ألف شخص.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال أستاذ كبير في الصحة العامة ببريطانيا لنواب في البرلمان اليوم الجمعة، إن الحكومة كانت شديدة البطء على عدد من الجبهات في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا مما قد يؤدي إلى وفاة 40 ألف شخص في البلاد، وفق قوله.

ونقلت وكالة “رويترز” عن أنتوني كوستيلو مدير معهد يو.سي.إل، قوله للصحة العالمية أمام لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية: “أين كانت أخطاء النظام التي أدت إلى أن نسجل على الأرجح أحد أعلى معدلات الوفاة في أوروبا؟ ينبغي أن نواجه الواقع: كنا شديدي البطء في عدد من الأمور.“ وأضاف ”يمكن أن نشهد 40 ألف وفاة في نهاية الأمر”.

وقال كوستيلو، وهو طبيب أطفال وخبير في علم الأوبئة، إنه يتعين على الحكومة التأكد من أن استجابتها للموجة الثانية وما تليها من موجات من العدوى لن تكون بطيئة للغاية.

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