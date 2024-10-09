بريطانيا.. 9 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر

كشفت منظمة “تروسيل تراست” البريطانية غير الحكومية، “أن 9.3 ملايين شخص في المملكة المتحدة، بما في ذلك 3 ملايين طفل، يعانون من الفقر والجوع”.

ووفقا لتقرير المنظمة، “فإن ما يقرب من ربع الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات يعيشون في فقر مدقع”.

وقالت المنظمة في بيان: “من الصادم أن 46% من الأطفال يواجهون الجوع والفقر أكثر مما كانوا عليه قبل عقدين من الزمن، هذا يعني أن واحدًا من كل 5 أطفال ينشأ في هذا الوضع”.

وأضافت “تروسيل تراست”: “دون اتخاذ “إجراءات عاجلة” من حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع والفقر وهو ما يُعرف بالعيش تحت خط الفقر بنسبة 25%، سيرتفع أكثر|.

وأشارت المنظمة إلى أنه “تم تحديد خط الفقر على أنه 152 جنيهًا إسترلينيًا (199 دولارًا) في الأسبوع للشخص، الذي يعيش بمفرده و204 جنيهات إسترلينية للأب أو الأم الوحيد مع طفل واحد، وتشمل هذه المبالغ تكاليف الكهرباء والماء والضرائب العقارية، بالإضافة إلى الطعام”.

وأشارت “تروسيل تراست”ن إلى أن “إلغاء الحد الأقصى للاستفادة من الإعانات للأطفال، الذين يولدون بعد أبريل 2017، يمكن أن يساعد في تخفيف مستويات الفقر”.

وقالت هيلين بارنارد، مديرة السياسة والبحث والتأثير في “تروسيل تراست”، “إن الأرقام الأخيرة لا ينبغي أن تكون كذلك في واحدة من أغنى دول العالم”.

وأضافت: “نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة بشأن الجوع في المملكة المتحدة، لأنه إذا لم يتغير شيء، فإن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع والمشقة سيزداد فقط”.

يشار إلى أن “أزمة تكلفة المعيشة كانت قضية رئيسية في الانتخابات، حيث نُظمت إضرابات من مختلف القطاعات مثل الأطباء والممرضين والمعلمين وسائقي القطارات، بسبب الأجور التي لم تواكب التضخم، وأشارت دراسة سابقة لمنظمة الـ”يونيسف”، العام الماضي 2023، “إلى أن المملكة المتحدة، العضو في “مجموعة السبع” وحلف الناتو، وسادس أكبر اقتصاد في العالم، لديها واحد من أعلى معدلات فقر الأطفال بين الدول الغنية”.