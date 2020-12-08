بريطانية بعمر 90 عاماً تُصبح أول شخص بالعالم يتلقى لقاحاً ضد «فيروس كورونا»

البريطانية مارغريت كينان، وهي جدة تبلغ من العمر 90 عاما، أصبحت أول شخص في العالم يجري تطعيمه بلقاح فايزر لمرض كورونا المستجد خارج التجارب في الوقت الذي بدأت فيه بريطانيا تطعيم سكانها.

فقد استيقظت كينان مبكرا، وتلقت اللقاح في مستشفاها المحلي في كوفنتري بوسط إنجلترا صباح اليوم الثلاثاء قبل أسبوع من بلوغها 91 عاما. وبدأت بريطانيا اليوم طرح لقاح كورونا المستجد الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك، لتصبح أول دولة غربية تبدأ في تطعيم عموم سكانها فيما وُصف بأنه نقطة تحول حاسمة في المعركة لدحر فيروس كورونا.

وقالت كينان، أمام مصور صحفي وطاقم تلفزيوني “أشعر بتميز كبير لكوني أول شخص يحصل على تطعيم ضد كورونا المستجد”. وأضافت “هذه أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة يمكن أن أتمنى الحصول عليها لأنها تعني أنه يمكنني أخيرا أن أتطلع إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد بعد أن كنت بمفردي معظم العام (الحالي)”.

وكانت كينان، التي يناديها أصدقاؤها بماجي، تعمل مساعدة في محل لبيع المجوهرات وتقاعدت منذ أربع سنوات فقط. ولها ابنة وابن وأربعة أحفاد. وتظهر في لقطات الفيديو وهي تضع كمامة طبية وقميصا أزرق وسترة أثناء تطعيم الممرضة ماي بارسونز لها باللقاح.

ووفق ماذكرت إذاعة “مونت كارلو” عن بارسونز ، التي تعمل في هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا منذ 24 عاما، قولها: إن الأشهر القليلة الماضية كانت قاسية على الجميع، لكن يبدو أن هناك بصيصا من الأمل. وبريطانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من كورونا المستجد، بعدما سجلت أكثر من 61000 وفاة، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل في تغيير المسار من خلال طرح لقاح فايزر/بيونتك قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.