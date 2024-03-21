بريطاني من أصول سورية.. يصعد إلى “مايكروسوفت”

عينت شركة مايكروسوفت مصطفى سليمان ذا الأصول السورية البريطانية رئاسة قسم الذكاء الصناعي للمستهلكين. وبهذه الخطوة أضافت الشركة شخصية مؤثرة في عالم الذكاء الصناعي لترسيخ مكانتها في هذا المجال.

ومن جانبه قال سليمان في منشور على موقع “لينكدإن” يوم الثلاثاء إنه سيصبح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت إيه آي، ليقود جميع منتجات وأبحاث الذكاء الصناعي للمستهلكين بالشركة.

ومن المرجح أن يعزز توظيفه مكانة مايكروسوفت الرائدة في مجال الذكاء الصناعي، الذي تتنافس فيه شركات التكنولوجيا الكبرى.

قبل أربعة أشهر من تسلمه منصب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في “مايكروسوفت” قال مصطفى سليمان لصحفيين إن “التوقف المؤقت في تطوير التكنولوجيا قد يتعين النظر فيه”، معبّرا بذلك عن مخاوف تنتابه بشأن القطاع الذي يخوض فيه والثورة التي يعاصرها.

من خلال الاستماع إلى مقابلات سليمان وقراءة تصريحاته وبالنظر إلى مواقفه، وهو بريطاني من أصل سوري، سرعان ما تتكون ملامح شخصية رائد أعمال طموح وجامح و”مؤسس تكنولوجيا متسلسل”، حسب الوصف الذي يطلقه على نفسه.

ويواجه الآن تحديا لطالما تطرق إليه خلال السنوات الماضية وعندما كان يصعد بالتدريج على سلم “الذكاء الاصطناعي”، الذي كان أول من التمس درجاته وسارع الخطى لمواكبته.

في بيان “مايكروسوفت”، الأربعاء، ربطت الشركة تعيين سليمان بالعام الثاني من تحول منصتها للذكاء الاصطناعي، وما يترتب على ذلك من القدرة على الابتكار والتعلم والجمع بين العلوم والهندسة والمنتجات والتصميم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا: “عرفت سليمان منذ سنوات طويلة، ولدي إعجاب كبير به كمؤسس شركات، وكصاحب رؤية وصانع منتجات مميزة، كما أن لديه قدرة كبيرة على بناء فرق عمل تسعى وراء تحقيق إنجازات رائدة”.

وسيشغل سليمان منصب الرئيس التنفيذي لـ”مايكروسوفت إيه آي” وهو القطاع الجديد الذي يشمل أبرز منتجات الشركة، وأهمها “كوبايلوت” و”بينغ” و”إيدج”.

كما سيكون عضوا في فريق الإدارة العليا، وتحت رئاسة ناديلا مباشرة ضمن الهيكل الإداري.