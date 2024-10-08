بريطاني وأمريكي يفوزان بجائزة «نوبل» للفيزياء

مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء عام 2024، للأمريكي “جون هوبفيلد” والبريطاني “جيفري هينتون” عن أبحاثهما في مجال “التعلم الآلي” للشبكات العصبية المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقالت لجنة جوائز نوبل في بيان: “استخدم العالمان الفائزان بالجائزة لهذا العام، أدوات الفيزياء لتطوير أساليب التعلم الآلي الحديث، وقد طور “جون هوبفيلد” ذاكرة ترابطية يمكنها تخزين وإعادة بناء الصور وأنواع أخرى من الأنماط في البيانات، واخترع “جيفري هينتون” طريقة يمكنها العثور بشكل مستقل على الخصائص في البيانات، وبالتالي أداء مهام، مثل تحديد عناصر محددة في الصور”.

وبحسب وكالة فرانس برس، قالت رئيسة لجنة نوبل للفيزياء إلين مونز: “استخدم الفائزان لعام 2024 مفاهيم أساسية من الفيزياء الإحصائية لتصميم شبكات عصبية اصطناعية تعمل كذواكر ترابطية وتجد أنماطا في مجموعات كبيرة من البيانات، وقد استُخدمت هذه الشبكات العصبية الاصطناعية لتعزيز الأبحاث في مجالات متنوعة مثل فيزياء الجسيمات، وعلوم المواد، والفيزياء الفلكية”، مضيفة: “لقد أصبحت هذه الشبكات جزءا من حياتنا اليومية”.

يذكر أن جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي مُنحت لثلاثة فيزيائيين، وهم بيير أغوستيني من جامعة ولاية أوهايو، وفيرينك كراوش من معهد “ماكس بلانك” للبصريات الكمومية، وآن لويليت من جامعة “بيير وماري كوري”، حيث اكتشفوا طريقة لإنشاء نبضات ضوئية قصيرة للغاية يمكن استخدامها لدراسة الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

أسماء الفائزين في السنوات العشر الأخيرة بجائزة نوبل للفيزياء

2024: جون هوبفيلد (المملكة المتحدة/كندا) وجيفري هينتون (الولايات المتحدة)

2023: بيار أغوستيني (فرنسا) وفيرينس كراوس (المجر/النمسا) وآن لويلييه (فرنسا/السويد)

2022: آلان أسبيه (فرنسا) وجون كلاوسر (الولايات المتحدة) وأنتون زيلينغر (النمسا)

2021: شوكورو مانابي (الولايات المتحدة/اليابان) وكلاوس هاسلمان (ألمانيا) وجورجيو باريزي (إيطاليا)

2020: روجر بنروز (بريطانيا) وراينهارد غنزل (ألمانيا) وأندريا غيز (الولايات المتحدة)

2019: جيمس بيبلز (كندا/الولايات المتحدة) وميشال مايور وديدييه كيلو (سويسرا)

2018: آرثر آشكين (الولايات المتحدة) وجيرار مورو (فرنسا) ودونا ستريكلاند (كندا)

2017: باري باريش وكيب ثورن وراينر فايس (الولايات المتحدة)

2016: ديفيد ثاوليس وف. دانكن هولداين وج. مايكل كوستيرليتس (بريطانيا)

2015: تاكاكي كاجيتا (اليابان) وآرثر ب. ماكدونالد (كندا)