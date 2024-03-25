«بريكس» تعتمد نظام دفع غير مرتبط بالدولار

أعلنت مجموعة “بريكس”، أنها تتجه إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية “سويفت”، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة “نوفوستي”، تتضمن خطط المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا، إنشاء نظام دفع دولي “بريكس باي” BRICS Pay يستند على تقنية “بلوك تشين” blockchain، أي على أساس أصول رقمية.

وبحسب الوكالة، سيكون من الممكن تجاوز العقوبات والعراقيل الغربية بفضل هذه الآلية اللامركزية، التي ستتضمن عملات متعددة، وستساهم الآلية في تعزيز النفوذ الاقتصادي لمجموعة “بريكس” وتسريع ظهور عملة فوق وطنية، الأمر الذي يعد بمثابة تهديد مباشر لمكانة العملة الأمريكية.

وبحسب الوكالة، تتمحور فكرة الآلية حول إنشاء منصة خاصة على أساس العملات الرقمية في دول مجموعة “بريكس” لتنفيذ التسويات المالية الأمر الذي سيكسر احتكار نظام “سويفت” الغربي للعمليات المالية حول العالم.

يذكر أن من الأهداف الرئيسية لدول مجموعة “بريكس” هو الابتعاد عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية، هذا وتتم 95% من المعاملات التجارية بين روسيا والصين بالروبل واليوان.