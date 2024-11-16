بري: لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقّع اتفاق سلام مع إسرائيل

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، “إن لبنان سيكون آخر دولة في المنطقة توقع اتفاق سلام مع إسرائيل”.

وأشار بري، “إلى أن الرئيس “ترامب” أعطى الضوء الأخضر لتحقيق وقف النار في لبنان”، مضيفا: “يمكن القول هذه المرة إن التفاؤل أكبر وحظوظ التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار تتجاوز 50%”.

وقال إن “الأمريكيين جديون والرئيس المنتخب دونالد ترامب، أعطى الضوء الأخضر للموفد الأمريكي إلى لبنان، آموس هوكشتاين، لتحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان”، مشيرا إلى أن “الإسرائيليين بحسب ما قال الأمريكيون، يريدون إنهاء الحرب”.

وأكد بري أن “الرد على مسودة الاتفاق سيكون خلال 3 أيام أي بداية أو منتصف الأسبوع المقبل”.

وكان مسؤولون لبنانيون، أفادوا يوم الجمعة، بأن “بيروت تدرس مقترحا أمريكيا للتوصل إلى هدنة لوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل”.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 3445 قتيلا و14599 جريحاً منذ بدء الحرب.