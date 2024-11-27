«بري» يطالب بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، “بانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا أن “الشعب اللبناني أبطل مفاعيل العدوان الإسرائيلي الذي توقف اليوم”.

وقال بري في كلمة متلفزة: “نطوي لحظة تاريخية كانت الأخطر على لبنان هددت شعبه وتاريخه، واظهرت الحرب وجه لبنان الحقيقي في التلاحم والوحدة الوطنية”، وطالب بري بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.

وأضاف رئيس مجلس النواب: “أناشد كل الطوائف والقوى السياسية للحفاظ على لبنان أكثر قوة ووحدة، وندعو جميع اللبنانيين الذين فروا بعد الحرب إلى سوريا والعراق وكل الدول الشقيقة للعودة إلى وطنهم”، وقال: “أدعو جميع اللبنانيين إلى العودة إلى أرضهم حتى لو كانت ركاما”.

وأكد أن “الأولوية للحفاظ على وحدة لبنان وبناء مؤسساته الدستورية”، وأضاف: “الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي هبت لمساعدة لبنان ودعمه في تجاوز هذه المرحلة العصيبة، والتحية والتقدير إلى الجيش اللبناني وكافة القوى الأمنية ولجنود اليونيفيل على جهودهم وتضحياتهم”.

وأضاف بري: “إنها لحظة الحقيقة التي يجب فيها أن نستدعي فيها كافة عناوين الوحدة في لبنان، لنحفظ لبنان من أجل الخروج به أكثر قوة ومنعة وإصرارا على صنع قيامته وللعيش المشترك بما يشكل نقيضا لعنصرية إسرائيل”.

“الجهاد الإسلامي” توجه رسالة إلى “حزب الله” اللبناني بعد وقف النار مع إسرائيل

أكد أمين عام حركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة في رسالة إلى “حزب الله” اللبناني، “أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى “وإياكم صفا واحدا ومقاومة واحدة حتى النصر”.

وقال النخالة في الرسالة التي وجهها عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” ودخل حيّز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء: “من مقاتلي فلسطين ومقاوميها إلى مقاتلي المقاومة الإسلامية في لبنان، لكم المجد وأنتم تسجلون هذا الصمود وهذا العنفوان وما زلتم ترفعون راية المقاومة عاليا بشموخ وكبرياء رغم الجراح ورغم تكالب الأعداء وعلى رأسهم أمريكا وحلفاؤها”.

وأضاف: “لقد قاتلتم وصمدتم وناصرتم إخوانكم في فلسطين وقدمتم الدماء الغالية والطاهرة في حين لم يستطع غيركم تقديم شربة ماء للعطشى والجوعى من شعب فلسطين”.

وتابع: “أبارك صمودكم وصمود الشعب اللبناني العزيز وأبارك بشهدائكم الذين ارتقوا دفاعا عن الدين وعن الكرامة وعن الوطن وأبارك بمقاتليكم الشجعان في كل مكان في لبنان وخاصة المجاهدين على جبهة الجنوب”.