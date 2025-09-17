برّاك لـ«جنبلاط»: ازدهار الدروز جزء من سوريا موحدة.. مدير أمن السويداء لأبناء المحافظة: نمد اليد لمساعدتكم

عبّر المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، عن شكره للزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، على ما وصفه بـ”حكمته ومكانته الفريدة” في جمع قادة الطائفة الدرزية في لبنان والمنطقة، مؤكدًا أهمية دور الدروز في مستقبل سوريا الموحدة.

ونشر برّاك صورة تجمعه بجنبلاط عبر منصة “إكس”، وكتب: “شكرًا جزيلًا لوليد جنبلاط على حكمته ومكانته الفريدة في حشد الرؤى الجماعية لقادة الدروز الكرام، الذين يعيشون ضمن حدودٍ صنعها الإنسان، لكنهم مع ذلك ملتزمون بإلهٍ لا يعرف الحدود”.

وأضاف: “يمكن للدروز أن يزدهروا كجزءٍ من سوريا واحدة، وفي ظلّ التسامح والتعاون مع أبناء عمومتهم الدروز في المنطقة، الذين يعيشون أيضًا ضمن دولهم الوطنية، لكنهم يتشاركون إلهًا واحدًا. هذا هدفٌ مشتركٌ لجميع الأطراف المعنية”.

وكان برّاك قد أشاد في منشور سابق بـخارطة المصالحة في محافظة السويداء السورية، واصفًا إياها بأنها “ترسم مسارًا يمكن لأجيال السوريين القادمة أن تسلكه”.

مدير أمن السويداء: نمدّ أيدينا لأهل المحافظة لتخليصهم من الواقع المؤلم

وجه مدير الأمن في محافظة السويداء جنوبي سوريا، سليمان عبد الباقي، رسالة مباشرة إلى أهالي المحافظة، أكد فيها أن اليد ممدودة لمساعدتهم وتخليصهم من الواقع المؤلم الذي مرت به السويداء خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى الاستعداد الكامل للتعاون في مختلف الملفات، وعلى رأسها قضية المختطفين.

وقال عبد الباقي، الذي يشغل أيضًا منصب قائد تجمع أحرار جبل العرب، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: “نؤكد لأهلنا أن أيدينا ممدودة لمساعدتكم وتخليصكم من الواقع المؤلم الذي مر على السويداء. نحن هنا ضمن مسؤوليتنا أمام الجميع والضامن لكم ولأمنكم وحمايتكم.”

ولفت عبد الباقي إلى أن التعاون مطلوب خصوصًا في ملف المخطوفات، قائلاً إن هناك قوائم وهمية يتم التلاعب بها لخدمة أجندات خاصة، واصفًا المتاجرين بهذه القضايا بأنهم *”عصابات خطف” دخلت إلى السويداء وتستغل الوضع الأمني والإنساني”.

وأضاف: “الدولة جاهزة لأي معلومة لمحاسبة هذه العصابات، وقد تم كشف بعض الجهات التي تاجرت بدم أهلنا، ولكن ما زال البعض مخدوعًا، ونحن نعذر ذلك بسبب غياب وسائل الحماية الحقيقية.”

وعبّر عبد الباقي عن احترامه للفصائل والمشايخ الذين يدافعون عن كرامة وعرض أهل السويداء، مؤكدًا على أهمية التعاون معهم، قائلاً: “لا نزايد على شجاعتهم وكرامتهم، ونعوّل عليهم كقوة أصيلة في المحافظة.”

واتهم عبد الباقي من وصفهم بـ”دواعش الداخل” بالترويج لوجود حصار وهمي، بهدف رفع الأسعار والتلاعب بالسلع، مؤكدًا أن الدولة لم تفرض أي قيود على إدخال البضائع، وأضاف:”نؤمن دخول القوافل التجارية ونقوم بترفيقها أمنياً بإشراف محافظ السويداء، ولن نسمح باستغلال معاناة أهلنا من قبل تجار الأزمة.”

رئيس الاستخبارات التركية يزور دمشق ويلتقي الرئيس الانتقالي أحمد الشرع

وصل رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى العاصمة السورية دمشق، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية في ظل التطورات المتسارعة في الملف السوري.

وتأتي الزيارة بعد إعلان وزارة الخارجية التركية دعمها لخارطة الطريق التي تهدف إلى ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد الصراع في محافظة السويداء جنوب سوريا، حيث أكدت أنقرة التزامها بدعم جهود السلام على أساس وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها.

كما تتزامن الزيارة مع المواقف التركية المتصاعدة تجاه قوات سوريا الديمقراطية، وضرورة التزامها بالاتفاق الموقع مع دمشق في مارس الماضي، والذي ينص على دمج القوات ضمن الجيش السوري الجديد والتخلص من العناصر الأجنبية.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع محادثات مرتقبة في باريس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحضور السفير الأمريكي في أنقرة والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، في إطار التنسيق الدولي بشأن مستقبل سوريا والمنطقة.