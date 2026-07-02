بزشكيان: رحيل «خامنئي» بداية فصل جديد من الصمود

دعا رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، التي من المقرر أن تبدأ السبت في العاصمة طهران.

وقال قاليباف في بيان إنّه يدعو “جميع الشعب الإيراني إلى كتابة صفحة مجيدة في تاريخ إيران من خلال حضورهم” مراسم التشييع، مضيفًا أن “نداء الأمة للثأر يجب أن يتردد صداه في آذان العالم أجمع”، وفق ما نقلته وكالة وكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع استعدادات مكثفة لمراسم وداع رسمية تُقام في مجمع ضخم وسط طهران، حيث من المقرر عرض جثمان خامنئي، إلى جانب جثامين عدد من أقاربه الذين قُتلوا معه، في مراسم عامة تبدأ السبت.

وبحسب المعطيات الرسمية، يتوقع أن تستقطب مراسم التشييع ما بين 15 و20 مليون مشيع، ما يجعلها واحدة من أكبر الجنازات الرسمية في تاريخ إيران، وفق تقديرات نقلتها وكالة وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي قد قُتل عن عمر ناهز 86 عامًا داخل مجمع إقامته وسط العاصمة طهران في 28 فبراير، اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، وفق ما ورد في الروايات الرسمية الإيرانية.

وتشير التفاصيل إلى أن مراسم التشييع أُجلت في وقت سابق خلال ذروة الحرب في الشرق الأوسط، قبل أن يُعاد تحديد موعدها في ظل استمرار وقف إطلاق نار هش بين إيران والولايات المتحدة بعد اتفاق أولي لوقف النزاع.

وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بيانًا عشية المراسم، دعا فيه إلى وحدة الصف ومواصلة ما وصفه بمسار القائد الراحل، معتبرًا أن “رحيله ليس نهاية المطاف، بل بداية فصل جديد من التضامن والنمو والتماسك رغم أصعب المحن”.

وأضاف بزشكيان أن “الراية التي ناضل من أجلها قائد الثورة طوال حياته لن تسقط أبدًا”، داعيًا الشعب الإيراني إلى الحضور الواسع في مراسم التشييع باعتباره “ردًا على الإرهاب والغطرسة ورسالة للعالم بأن الشعب الإيراني يقف صفًا واحدًا”.

وفي تطور متصل، ظهر قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد اللواء أحمد وحيدي في أول ظهور علني له منذ توليه المنصب في مارس الماضي، خلال اجتماع مرتبط بالتحضيرات الخاصة بمراسم التشييع في طهران.

ووفق المعطيات الإيرانية، من المقرر أن تبدأ مراسم الجنازة العامة يوم 3 يوليو بحضور وفود من 30 دولة، على أن يُسجّى الجثمان في مجمع “مصلى طهران” خلال الفترة بين 4 و5 يوليو، قبل أن يجوب موكب العزاء شوارع العاصمة في 6 يوليو.

كما يُنقل الجثمان لاحقًا إلى مدينة قم لإقامة مراسم عزاء إضافية في 7 يوليو، على أن يُوارى الثرى في التاسع من يوليو في مدينة مشهد مسقط رأسه.