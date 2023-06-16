بزيادة قدرها 12%.. «فرونتكس»: تدفق قياسي للمهاجرين عبر المتوسط

أظهرت بيانات أولية لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس»، تدفق قياسي للمهاجرين غير النظاميين إلى وسط البحر الأبيض المتوسط في الأشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب «فرونتكس»، فقد كان هناك، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 102 ألف عملية عبور غير نظامية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 12% عن عام 2022.

في الواقع، في الأشهر الـ5 الأولى من العام ، تضاعف عدد عمليات الكشف بأكثر من الضعف 160% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2017.

ومع أكثر من 50 عملية كشف في الفترة من يناير إلى مايو أبلغت عنها السلطات الوطنية، يمثل طريق البحر الأبيض المتوسط ما يقرب من نصف حالات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023.

وجاء في البيان أنّ هذا الانخفاض مرتبط بشكل أساسي بفترات طويلة من الظروف الجوية السيئة ، مما جعل الرحلات المحفوفة بالمخاطر بالفعل على متن سفن غير مناسبة أكثر خطورة.