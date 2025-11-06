بزيشكيان وماكرون يبحثان تعزيز الحوار ورفع العقوبات

شدد الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تثبت الولايات المتحدة وأوروبا صدقها لاستعادة ثقة إيران.

وأوضح بزيشكيان أن الجمهورية الإسلامية رحبت دائمًا بالحوار والتفاعل، إلا أن المسؤولية تقع الآن على الدول الغربية لاحترام حقوق إيران وعدم فرض مطالبها.

وأكد بزيشكيان التزام إيران بعدم السعي لتطوير أسلحة نووية، مشيراً إلى أن الجمهورية الإسلامية تواجه ضغوطًا وعقوبات مبنية على اتهامات كاذبة.

وأكد أن النهج الإيراني يعتمد على الحوار والمنطق بدلاً من القوة والتهديدات.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة ستكون محصورة بالقضية النووية، مشدداً على عدم الحاجة لوسطاء في الوقت الحالي.

وأكد المتحدثون باسم الحكومة أن إيران لن تتجه نحو القنبلة الذرية، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم وفق اللوائح وضمن إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

يأتي ذلك في ظل التوترات السابقة، بعد ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت نووية إيرانية، ردت عليها طهران بصواريخ على أهداف عسكرية إسرائيلية ضمن عملية “الوعد الصادق 3”.