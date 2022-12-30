بسبب أحداث الزاوية.. البريقة توضح أسباب تأخر طلبيات الوقود لمناطق الجبل

أرجعت شركة البريقة لتسويق النفط تأخر تنفيذ طلبيات الوقود لمناطق الجبل الغربي إلى الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية.

وأكّد البريقة في بيان لها توفر الوقود بمستودعاتها وإمكانية إمداد المحطات حال استباب الأمن بالمدينة، موضحة أنّها اتجهت إلى تغطية بعض طلبيات الوقود من مستودع طرابلس النفطي بديلا عن مستودع الزاوية.

وتابعت البريقة أنّها ستستمر في التغطية من مستودع طرابلس إلى حين عودة الحركة المروية الآمنة بالزاوية، مؤكدة زيادة وتيرة العمل لتغطية طلبيات مناطق الجبل الغربي وباطن الجبل.