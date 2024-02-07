بسبب أعمال حفر.. انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق العاصمة طرابلس

أصدرت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأربعاء، بيانا توضيحياً حول سبب انقطاع التغذية الكهربائية عن 40٪؜ من محطات تحويل 220 لمناطق (بن حامد، فشلوم، سوق الجمعة ) بالعاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفادت الشركة، فقد حدث هذا الانقطاع بعد عطب الكابل 220 ك.ف ، عند الساعة 17:13 من مساء هذا اليوم بين محطتي الوطنية وسيدي حامد الذي أدى لفصل دائرة (جنزور – سيدي حامد) نتيجة أعمال حفر مدنية وصفتها الشركة بغير المسؤولة التي تنفذها شركة PPP بمنطقة سوق الثلاثاء في طرابلس.

وأضاف البيان: “وعلى الرغم من وضعنا أشرطة تحذيرية تنبّه وبكل وضوح وجود مسار كوابل كهربائية ذات جهد فائق، إلا أنهم تجاهلوا الأشرطة التحذيرية وواصلوا أعمال الحفر حتى تم إعطاب الكابل المغذي للمحطات المذكورة”.

وأخلت الشركة العامة للكهرباء مسؤوليتها عن هذا العطب الذي حصل نتيجة الاعتداء على مسار الكوابل الرئيسية المغذية للمحطات من قبل الشركة المنفذة دون الرجوع للشركة العامة للكهرباء.

ونوهت الشركة إلى أنه نظرا لتكرار الأمر وتأثيره على المواطنين والخدمة المقدمة إليهم، فإنها تعلن المضي قدما في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الاعتداءات، التي تكررت في أكثر من حادثة وطالت مكونات الشبكة الكهربائية.