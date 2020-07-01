بسبب أعمال صيانة.. انقطاع إمدادات المياه عن مدينة طرابلس

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، باستمرار التشغيل وضخ المياه مع خفض لمعدل التدفق عبر المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، المغذي لمدن المنطقة الوسطى ومدينة طرابلس.

وأوضح الجهاز في بيان، أن الخفض يأتي حتى تتمكن فرق الصيانة والكوادر الفنية المساندة من استكمال تركيب صمام التدفق الثاني بمحطة التحكم بالتدفق بالشويرف بالمسار الأوسط بعد أن تم خلال الأيام الماضية تركيب واختبار الصمام الأول بنجاح، وكذلك العمل جاري حالياً على تجهيز وإعادة تشغيل محطة الضخ بموقع ترهونة، الأمر الذي ترتب عنه اليوم انقطاع المياه عن مدينة طرابلس.

وتوقع الجهاز أن تعود المياه يوم الجمعة، عبر المسار الأوسط بعد استكمال أعمال التركيب والتعبئة للمسار والتشغيل للمحطة.

ونوه بأن إعادة ضخ المياه عبر المسار الأوسط ستتيح رفع معدلات تدفق المياه إلى مدينة طرابلس ووصول المياه إلى أغلب المناطق وكذلك إمكانية إعادة تدفق المياه لمدينة غريان وبعض مناطق الجبل الغربي مع استمرار تغذية مدن المنطقة الوسطى عبر المسار الشرقي.