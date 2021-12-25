بسبب «أوميكرون».. إلغاء آلاف الرحلات الجوية عالمياً

ألغت العديد من شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم، أكثر من 4500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، بعد أن أدت موجة متزايدة من إصابات كوفيد-19 مدفوعة بمتحور “أوميكرون” إلى زيادة الغموض والمشقة للمسافرين لقضاء العطلات.

وأفادت وكالة “رويترز”، بأن “شركات الطيران ألغت عالميا ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة الذي يوافق عشية عيد الميلاد وهو عادة ما يكون يوما مزدحما بالنسبة للسفر جوا، وتم تأخير نحو عشرة آلاف رحلة أخرى”.

وأشارت إلى أن 1799 رحلة في يوم عيد الميلاد ألغيت حول العالم بالإضافة إلى 402 رحلة أخرى كانت مقررة يوم الأحد.

من جهتها قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن شركات الطيران ألغت أمس الجمعة أكثر من 1900 رحلة، بسبب تفشي متحور “أوميكرون” الذي أدى إلى نقص الموظفين العاملين في تلك الشركات.

وذكرت الصحيفة أن الآلاف من المسافرين تلقوا رسائل لإبلاغهم بإلغاء رحلاتهم عشية عيد الميلاد، بسبب الارتفاع في حالات الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

وألغت إحدى أكبر شركات الطيران الأمريكية “يونايتد إيرلاينز” ما لا يقل عن 150 رحلة جوية كان من المقرر أن تُغادر الجمعة، بالإضافة إلى 44 رحلة أخرى كان من المفترض أن تُقلع اليوم السبت.

كما اتخذت شركات الطيران الأخرى نفس الخطوات، بما في ذلك “دلتا” و”جيت بلو” و”أليجانت”.

وقالت شركة “يونايتد إيرلاينز” إن “التأثير المباشر لمتحور “أوميكرون” على أطقم رحلاتنا والأشخاص الذين يديرون الرحلات أدى إلى الإلغاء، مشيرة إلى أن أعضاء طواقم الطائرات كانوا على اتصال بمصابين، بما يجعل من غير الممكن مباشرة وظائفهم.

وفي أستراليا، تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية بمطارات المدن الكبرى، في سيدني وملبورن، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الوباء.

وأظهر موقع “Flight Aware” لتتبع الرحلات الجوية، أن عدد الإلغاءات على مستوى العالم اعتبارا من صباح يوم الجمعة قد زاد إلى أكثر من 1900.