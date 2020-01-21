بسبب إنفلونزا الطيور.. وزارة الزراعة تمنع استيراد الطيور من الاتحاد الأوروبي

أوعز المركز الوطني للصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بحكومة الوفاق، بإيقاف منح الأذونات الصحية لاستيراد كافة أنواع الطيور الحية، الداجنة والبرية، وطيور الزينة من دول الاتحاد الأوروبي إلى حين إشعار آخر.

وفي تعميم وجهه إلى مشرفي مكاتب الحجر البيطري، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أوضح المركز أن سبب الإيقاف يأتي استناداً إلى التقارير الواردة من المنظمات العالمية للصحة الحيوانية، والمتضمنة ظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في دول الاتحاد الأوروبي، وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحسباً من تسرب هذا المرض إلى البلاد وتحقيقاً للمصلحة العامة.

ونوه المركز الوطني للصحة الحيوانية، بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على تحقيق أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في رفع معدلات الأمن الحيوي، واستبعاد المسببات المرضية لفيروس إنفلونزا الطيور، ومنع مخاطره باعتباره من الأمراض المشتركة.