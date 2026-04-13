بسبب إيران.. مسؤول إسرائيلي يسخر من ترامب!

حثّ وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على مواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع بين الجانبين، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال لوقف إطلاق النار القائم، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.

ودعا الوزراء، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى استعادة حركة الملاحة الآمنة والمستمرة للسفن والطائرات في مضيق هرمز، باعتباره ممرًا استراتيجيًا لحركة التجارة والطاقة العالمية.

في السياق، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مسؤولين وأشخاص مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يدرسون خيارات تصعيدية جديدة تجاه إيران، من بينها استئناف ضربات عسكرية محدودة داخل أراضيها، في محاولة لكسر حالة الجمود التي تسيطر على محادثات السلام بين الجانبين.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن النقاشات داخل الإدارة الأمريكية تتركز على تنفيذ ضربات “محدودة ومدروسة”، بالتوازي مع الحصار البحري المفروض، بهدف زيادة الضغط على طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات في مسار التفاوض.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من السيناريوهات المطروحة أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تعثر المفاوضات وعدم تحقيق تقدم ملموس في الملفات الخلافية.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن خيار استئناف حملة قصف شاملة ضد إيران يظل الأقل ترجيحاً لدى ترامب في المرحلة الحالية، ما يعكس توجهاً نحو تصعيد محسوب بدلاً من الانخراط في مواجهة واسعة النطاق.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده خاضت محادثات “مكثفة وعلى أعلى مستوى” مع الولايات المتحدة، في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة، مؤكداً أن طهران دخلت هذه المفاوضات “بحسن نية”.

وقال عراقجي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” فجر الإثنين، إن هذه المحادثات تُعد الأوسع منذ 47 عاماً، مشيراً إلى أن إيران اقتربت من التوصل إلى ما وصفه بـ”مذكرة تفاهم إسلام آباد”، قبل أن تتعثر المساعي في اللحظات الحاسمة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات واجهت، بحسب تعبيره، “تشدداً مفرطاً وتغييراً مستمراً في الأهداف”، إلى جانب ما وصفه بـ”الحصار”، في إشارة إلى الإجراءات الأمريكية الأخيرة.

وتابع عراقجي قائلاً: “لم نتعلم أي دروس. حسن النية يولد حسن النية، والعداوة تولد عداوة”، في رسالة تعكس تصاعد حدة الخطاب السياسي بين الطرفين.

في السياق، أثار رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي تسفيكا فوغل، المنتمي لحزب “القوة اليهودية”، جدلاً واسعاً بعد سخريته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية تصريحاته المتعلقة بإيران وتهديداته الأخيرة رغم استمرار وقف إطلاق النار.

وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، كتب تسفيكا فوغل في تدوينة عبر منصة “إكس” مخاطباً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “دونالد، إذا كان عليك أن تطلق النار فأطلق لا تثرثر”، في تعليق اعتبره مراقبون سخرية مباشرة من الخطاب الأمريكي تجاه إيران.

وأرفق تسفيكا فوغل تدوينته برمز تعبيري على شكل بطة، في إشارة فسّرها متابعون على أنها سخرية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بإيران، في ظل استمرار حالة التهدئة الهشة بين الأطراف.

ويُعد تسفيكا فوغل من أبرز القيادات في حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويُعرف بمواقفه الداعية إلى تصعيد المواجهة مع إيران.

اعتقال 15 حريدياً قرب تل أبيب بعد احتجاجهم ضد الخدمة العسكرية وإغلاق طرق

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 15 شخصاً من اليهود الحريديم (المتدينين المتشددين)، عقب مشاركتهم في تظاهرة أمام مكتب تجنيد قرب تل أبيب، احتجاجاً على الخدمة العسكرية ورفضاً لأوامر التجنيد.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، فإن المعتقلين وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ”التظاهر غير القانوني والإخلال بالنظام العام”، بعد محاولتهم عرقلة حركة المرور عبر الاستلقاء على الطريق خلال الاحتجاج.

وأشارت الشرطة إلى أن المتظاهرين وجّهوا عبارات وصفتها بالمسيئة بحق عناصرها، من بينها وصف بعض الضباط بـ”النازيين”، في سياق التوتر المتصاعد بين السلطات وجماعات الحريديم.

كما وثّقت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تُظهر المتظاهرين وهم يرددون أغنيتهم الشهيرة “لا نؤمن بحكم الكفار”، في إشارة إلى رفضهم للخدمة العسكرية ومؤسسات الدولة، وسط حضور أمني مكثف في موقع التظاهرة.