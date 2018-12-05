بسبب اختلال ميزان العرض والطلب.. أسعار العقارات تنخفض في دبي

هذا وأكد تقرير المصرف الصادر أمس الثلاثاء، أن أسعار العقارات السكنية في دبي تتراجع بشكل شبه مطرد من شهر لآخر منذ بداية 2017، بسبب اختلال ميزان العرض والطلب.

كما هبطت أسعار العقارات السكنية في إمارة أبو ظبي بنسبة بلغت 6.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انخفاضها بنسبة 6.9% في الربع الثاني.