مال وأعمال

بسبب اختلال ميزان العرض والطلب.. أسعار العقارات تنخفض في دبي

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 ديسمبر 2018 - 12:14
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دبي
أسعار العقارات السكنية في دبي تتراجع بشكل شبه مطرد من شهر لآخر منذ بداية 2017. [إنترنت]
كشف مصرف الإمارات المركزي عن تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 7.4% في الربع الثالث من 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما انخفاض الأسعار في الربع الثاني فكان بنسبة 5.8%.

هذا وأكد تقرير المصرف الصادر أمس الثلاثاء، أن أسعار العقارات السكنية في دبي تتراجع بشكل شبه مطرد من شهر لآخر منذ بداية 2017، بسبب اختلال ميزان العرض والطلب.

كما هبطت أسعار العقارات السكنية في إمارة أبو ظبي بنسبة بلغت 6.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انخفاضها بنسبة 6.9% في الربع الثاني.

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