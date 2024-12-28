بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات في سرت

أعلنت بلدية سرت، تعليق الدراسة في كافة المدارس العامة والخاصة والمعاهد الفنية المتوسطة بالمدينة وتأجيل الامتحانات المقررة غدا الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت البلدية في خطاب موجه إلى مراقبة التربية والتعليم، أن “القرار اتخذ حفاظًا على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، في ظل استمرار تساقط الأمطار الغزيرة التي أدت إلى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة”.

وأكدت البلدية أنه “سيتم تحديد مواعيد جديدة للامتحانات المؤجلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية لضمان سلامة الجميع”.