بسبب الأزمة الليبية.. رئيس جزر القمر: الإرهاب انفجر في إفريقيا

قال رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي غزالي العثماني إنّ الإرهاب انفجر بالفعل في القارة الأفريقية بسبب الأزمة الليبية عام 2011، وفقا لتعبيره.

وأوضح العثماني أنّ العدوى الإرهابية مستمرة في الاتساع في جميع مناطق أفريقيا تقريبًا، وأنّ القارة السمراء تواصل اتخاذ خطوات كبيرة للأمام لإيجاد حلول لتحدياتها الأمنية المختلفة.

وبيّن الغزالي أنّ الحلول تشمل نشر عمليات حفظ سلام مهمة تؤدي إلى تقليل العنف واحتواء الجماعات الإرهابية وحماية السكان المتضررين.

وتابع الغزالي أنّ التحديات الأمنية الحالية في أفريقيا تقوض بشكل كبير جهود التنمية المستدامة وتتطلب جهودًا متجددة ومستدامة لإعطاء دفعة نحو السلام والأمن.