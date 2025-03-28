بسبب الإصابة.. «توميسانغ أوريبوني» يغيب عن صفوف نادي الاتحاد

أعلن “نادي الاتحاد” الليبي، إصابة نجمه البوتسواني توميسانغ أوريبوني، في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع الصومال في فرانسيستاون، وانتهت بفوز بوتسوانا بهدفين من دون رد، في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وانضم المهاجم الدولي البوتسواني توميسانغ أوريبوني، إلى صفوف الاتحاد الليبي في الميركاتو الشتوي، بعقد يمتد لموسمين قادمًا من نادي الجيش الملكي المغربي.

ولعب المهاجم البوتسواني، البالغ من العمر 28 عامًا 5 مباريات مع الاتحاد هذا الموسم في الدوري المحلي الممتاز، بمجموع دقائق لعب 390 دقيقة سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وأوضح نادي الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، “أن الفحوصات الطبية أظهرت أن الإصابة التي تعرض لها مهاجمه توميسانغ أوريبوني أقل خطورة ما كان متوقعًا، وذلك بعد مخاوف أولية من احتمالية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي”.

وتابع البيان أن “النتائج الطبية أكدت أن نجمه البوتسواني يعاني من إصابة خفيفة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، إذ سيخضع لبرنامج تأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الرسمية الحاسمة في الدوري الليبي”.