بسبب الإظلام التام.. انقطاع إمدادات المياه بالنهر الصناعي

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الجمعة، باستمرار انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة منذ أمس الخميس، بسبب الإظلام التام على المنطقة الغربية والجنوبية والذي نتج عنه توقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ بالحقل.

وأوضح الجهاز في بيان، أ، هذا الأمر سيترتب عليه انقطاع المياه اليوم عن مدن ومناطق الاستهلاك ومدينة طرابلس إلى حين إعادة الكهرباء.

كما أكد جهاز النهر الصناعي على استمرار إشكالية انقطاع الكهرباء عن الحقلين الجنوبي والشمالي منذ تاريخ الـ9 من مايو الجاري، بسبب اعتداء مجموعة وصفها بـ”خارجة عن القانون” وإجبار المشغلين بالشركة العامة للكهرباء بمحطة الكهرباء (النهر 1) على فصل الكهرباء عن الحقلين رغم الجهود التي بُذِلت من بعض الحكماء والأعيان بالمنطقة ولكن دون أي جدوى، بحسب الجهاز.

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