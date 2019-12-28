بسبب الاشتباكات.. مؤسسة النفط تدرس وقف جميع العمليات بميناء الزاوية النفطي وإخلاء مصفاة الزاوية

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إمكانية وقف العمليات في كل من ميناء الزاوية وإخلاء مصفاة الزاوية وضخ غاز خامل من أجل إيجاد وسط يمنع الاشتعال في حال امتداد العمليات العسكرية داخل حدود المصفاة وذلك بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من المنشآت التابعة.
كما أشارت المؤسسة في بيان لها، السبت، إلى إمكانية وقف الإنتاج بحقل الشرارة الذي يتم تصدير منتجاته من النفط الخام ومشتقاته من ميناء الزاوية.
وكانت المواقع المجاورة لمناطق تخزين النفط التي تديرها مصفاة الزاوية قد تعرضت لقصف جوي من قِبل طيران قوات حفتر، السبت، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تنفيذ هجمات على مقربة من المنشآت في غضون الساعات الثمانية والأربعين الماضية.
وقد أجرت المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة للمؤسسة، بما في ذلك شركة أكاكوس وشركة البريقة لتسويق النفط وشركة الزاوية لتكرير النفط إلى جانب شركاء المؤسسة الدوليين، محادثات طارئة لتقييم الأوضاع.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله:
سيؤدي وقف العمليات في ميناء الزاوية إلى خفض إنتاج النفط الليبي بما لا يقل عن 300 ألف برميل في اليوم وقد يتسبب بتوقف مصفاة الزاوية عن تكرير النفط.
وسنكون مضطرين إلى استيراد الكميات المنقوصة من الوقود، الأمر الذي سيكلف الاقتصاد الليبي المتأزم خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وأضاف:
سنبذل قصارى جهدنا على الرغم من التحديات للحفاظ على استمرار إنتاج النفط والغاز.
غير أنه لا يسعنا تشغيل المنشآت إذا كان هناك خطر على حياة فرق الإنتاج والسكان المحليين.
وتابع صنع الله يقول:
سوف نضطر إلى وقف جميع العمليات وإعلان حالة القوة القاهرة على صادرات ميناء الزاوية في حال عدم توقف الاشتباكات، حتى أننا قد نضطر إلى وقف العمليات بحقول النفط التي تضخ الخام إلى ميناء الزاوية، كحقل الشرارة النفطي.
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