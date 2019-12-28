بسبب الاشتباكات.. مؤسسة النفط تدرس وقف جميع العمليات بميناء الزاوية النفطي وإخلاء مصفاة الزاوية

أجرت المؤسسة محادثات طارئة لتقييم الأوضاع. [الوطنية للنفط]

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إمكانية وقف العمليات في كل من ميناء الزاوية وإخلاء مصفاة الزاوية وضخ غاز خامل من أجل إيجاد وسط يمنع الاشتعال في حال امتداد العمليات العسكرية داخل حدود المصفاة وذلك بعد تجدد الاشتباكات بالقرب من المنشآت التابعة.

كما أشارت المؤسسة في بيان لها، السبت، إلى إمكانية وقف الإنتاج بحقل الشرارة الذي يتم تصدير منتجاته من النفط الخام ومشتقاته من ميناء الزاوية.