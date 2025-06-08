بسبب البيض.. انتشار «السالمونيلا» في 7 ولايات أمريكية وتحذيرات عاجلة للمستهلكين

أعلنت السلطات الصحية الاتحادية في الولايات المتحدة، عن تفشي مرض السالمونيلا المزعج، حيث أصيب العشرات في سبع ولايات غرب ووسط غرب البلاد بحالات مرضية خطيرة مرتبطة بسلالة بكتيرية خطيرة تنتقل عبر الغذاء.

وفي خطوة استباقية، قامت شركة “أوغاست إيغ” بسحب ما يقرب من 1.7 مليون بيضة تم توزيعها في المتاجر بين فبراير ومايو الماضيين، بعد أن أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية عن احتمال تلوث هذه البيضات ببكتيريا السالمونيلا، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المستهلكين.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن 79 شخصًا في سبع ولايات أصيبوا بهذه السلالة المرتبطة بالبيض الملوث، حيث نُقل 21 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بسبب أعراض حادة، وشملت عمليات السحب ولايات: أريزونا، كاليفورنيا، إلينوي، إنديانا، نبراسكا، نيو مكسيكو، نيفادا، واشنطن، ووايومنغ، ما يشير إلى انتشار واسع للبيض الملوث عبر عدة مناطق.

يذكر أن السالمونيلا هي عدوى بكتيرية تسببها أنواع مختلفة من بكتيريا السالمونيلا، وتُعد من أكثر أسباب التسمم الغذائي شيوعًا حول العالم، وتنتقل العدوى عادةً عن طريق تناول أطعمة أو مياه ملوثة بالبكتيريا، مثل البيض النيء أو غير المطهو جيدًا، اللحوم، أو المنتجات البحرية، وكذلك الخضروات الملوثة.

وتبدأ أعراض السالمونيلا عادةً بعد 6 إلى 72 ساعة من التعرض للبكتيريا، وتشمل الحمى، المغص، الغثيان، والقيء، وفي معظم الحالات، تستمر الأعراض لمدة 4 إلى 7 أيام، ويتعافى المرضى دون علاج خاص، لكن في بعض الحالات قد تتفاقم العدوى، خاصة لدى الأطفال الصغار، كبار السن، والمرضى ذوي المناعة الضعيفة، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الجفاف الشديد أو انتقال العدوى إلى مجرى الدم.

وللوقاية من السالمونيلا، يُنصح بغسل اليدين جيدًا، طهي الطعام بشكل كامل، تجنب تناول البيض النيء أو غير المطهو جيدًا، والحفاظ على نظافة المطبخ وأدوات الطهي، وفي حال ظهور أعراض العدوى، يجب استشارة الطبيب فورًا لتلقي العلاج المناسب وتجنب المضاعفات.