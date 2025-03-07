بسبب الحرب العالمية الثانية.. تعطّل خدمة القطارات في «محطة باريس المركزية»!

تعطلت خدمة قطارات “يوروستار” والقطارات المحلية في محطة “غار دو نورد” المركزية في باريس، بعد اكتشاف قنبلة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية في مكان قريب.

وقالت شركة” SNCF” المشغلة للقطارات الوطنية الفرنسية في بيان لها، “إن حركة المرور ستتوقف في محطة غار دو نورد حتى منتصف الصباح بناء على طلب الشرطة”.

وقالت الشركة: “ندعو المسافرين إلى تأجيل رحلتهم”.

ونشرت “يوروستار” على موقعها الإلكتروني أنه: “نظرا لوجود جسم غريب على القضبان بالقرب من غار دو نورد بباريس، نتوقع حدوث اضطراب في خدماتنا هذا الصباح. يرجى تغيير موعد رحلتك إلى موعد آخر للسفر”.

وقد تم إلغاء أربعة قطارات من محطة “سانت بانكراس” في لندن إلى باريس “غار دو نورد”، إلى جانب القطارات الستة المغادرة من باريس إلى لندن.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، “أنه تم العثور على القنبلة خلال أعمال ليلية “في وسط القضبان” في منطقة سان دوني القريبة، وهي ضاحية باريسية”.