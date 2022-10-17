بسبب «الدبيبة».. انحراف في العلاقة بين مصر والإمارات مختلفتان بشأن ليبيا

قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إنّ الموقف الأمريكي مختلف عن الموقف المصري إزاء مسألة وجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأشارت ليف في مقابلة مع موقع «مدى مصر» إلى وجود اختلاف في موقف دولتي مصر والإمارات إزاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من تركيا عبدالحميد الدبيبة، مؤكدة في الوقت نفسه وجود قواسم مشتركة في الأهداف الاستراتيجية للبلدين.

وأوضحت ليف أن واشنطن كانت واضحة مع الدبيبة بأنها لاتنظر إلى حكومته على أنها تتمتع بشرعية غير محدودة، وأنه يجب أن يكون جزءا نشطا من العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وجددت ليف تأكيد موقف بلادها، وهو أن حل الأزمة الحالية في ليبيا يمكن في النهاية، في إجراء انتخابات وتمكين 3 مليون مسجل للتصويت لانتخاب حكومة موحدة لأول مرة منذ عقد، وفقا لتعبيرها.

وذكرت ليف أنها أبلغت المصريين بأنه يجب جعل أكبر عدد من الدول التي لها مصالح في ليبيا تتحالف مع بعضها، لكي يتمكن باثيلي من القيام بعمله دون أن تطلب الأطراف الليبية من الحكومات الأجنبية الداعمة لها أن تتدخل لصالح أجندة لا تتماشى مع ماتحاول البعثة العمل عليه.