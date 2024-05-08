بسبب الديون.. إغلاق مبنى البعثة الليبية في نيويورك

أفاد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، بإغلاق مبنى البعثة الليبية في نيويورك وإيقاف العمل بها اعتبارا من تاريخ 1 مايو الجاري، بسبب ما وصفه بالوضع المالي السيء الذي تمر به البعثة لعدم إحالة المخصصات المالية والعجز عن سداد الديون المتراكمة.

جاء ذلك في رسالة وجهها السني إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها.

وأشار السني في رسالته إلى عدم قدرة البعثة الليبي على سداد مرتبات العمالة المحلية وتأخر مرتباتهم لفترات تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر.

كما أشار إلى إعطائهم تعليمات للموظفين الدبلوماسيين بالاستمرار في أداء مهامهم قدر الإمكان بالطرق المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

وطالب المندوب الليبي بإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة وتسديد الديوان المتراكمة التي فاقت أكثر من 2 مليون دولار، وكذلك رفع قيمة الباب الثاني بما يتناسب مع المصروفات الفعلية لتشغيل البعثة، وتفادي تفاقم الأزمة والتعرض إلى قضايا وشكاوى ضد الدولة الليبية والتي بدأت بالفعل.