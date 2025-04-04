بسبب الرسوم الجمركية.. النفط يسجل أسوء أداء خلال أشهر

انخفضت أسعار النفط بنحو 2%، اليوم الجمعة، وتتجه صوب تسجيل أسوأ أسبوع في أشهر بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق وكالة “بلومبرغ”، “انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل بنسبة 2.05% إلى 65.58 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يونيو المقبل بنسبة 1.95% إلى 68.77 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 11 مارس الماضي”.

بدورها، أفادت “رويترز” أنه “عقب إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء الماضي تهافت المستثمرون على السندات والين الياباني والذهب، تزامنا مع انخفاض أسعار النفط الخام”.

وأضافت “تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، إلى 102.98 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر الماضي”.

بدورهم، قال محللون في BMI في مذكرة يوم الجمعة: “يظهر ضعف في العقود الآجلة طويلة الأجل. فقد تقلصت فروق العائد على العقود الآجلة لستة أشهر واثني عشر شهرا بشكل حاد”، بحسب “بلومبرغ”.