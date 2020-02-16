بسبب العاصفة «دينيس».. بريطانيا تعيش حالة تأهب قصوى

حالة “تأهب قصوى” تعيشها أجزاء كبيرة من بريطانيا. [أ ف ب]

تضرب اليوم الأحد، المملكة المتحدة، العاصفة “دينيس” ترافقها أمطار غزيرة ورياح عاتية.

الموتسببت العاصفة في تعليق مئات الرحلات الجوية، في حين تمت تعبئة الجيش ووضع جنوب مقاطعة ويلز حيث قُتٍل شخص في حالة إنذار قصوى.

وتعيش أجزاء كبيرة من بريطانيا التي تضربها العاصفة، حالة “تأهب قصوى”، بعد خسائر كبيرة ووفيات محتملة.

وأفاد مدير في وكالة البيئة البريطانية، بإطلاق 549 إنذاراً، صباح الأحد، وهو أكبر عدد من الإنذارات والتحذيرات السارية من الفيضانات غير المسبوقة في بريطانيا.

وشملت الإنذارات منطقة تمتد من جنوب اسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غرب إنكلترا، فيما بلغت سرعة الرياح في أبيردارون في جنوب ويلز 145 كلم بالساعة كما شهدت عدة أودية فيضانات غزيرة.

وفي ساعة واحدة، هطلت أمطار على سد كراي ريزرفوار، جنوب ويلز أكثر من الأمطار التي هطلت طوال الشهر الماضي.

ودعت الوكالة الأسكتلندية لحماية البيئة سكان المنطقة الحدودية مع انكلترا إلى مغادرة منازلهم، وتجري عمليات إجلاء أخرى، لا سيما في قرية سكنفريث جنوب ويلز.

كما أعلنت الشرطة المحلية جنوب ويلز فقدان شخص، السبت، وتم الإبلاغ عن فقدان شابة عشرينية أخرى تبحث عنها الشرطة في برايتون.

وانتُشِلت جثتان صباح السبت، على سواحل جنوب إنكلترا. ومن غير المعروف ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة.

وعلقت مئات الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة، كما ألغيت أيضاً رحلات القطارات في جنوب ولاية ويلز بسبب تجمّع المياه على سكك الحديد.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية صباح الأحد، جنوب ويلز في حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دينيس.

يُشار إلى أن هذا هو أول إنذار يصدر في المقاطعة بسبب غزارة الأمطار منذ ديسمبر 2015.

وحالة التأهب القصوى أو “الدرجة الحمراء” تعني التحذير من “ظروف جوية خطيرة” قد تشكل “خطر موت”، مع مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة ووقوع أضرار في منشآت البنى التحتية.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن جيريمي بار مسؤول إدارة مخاطر الطوارئ في الجهاز المكلف إدارة الموارد الطبيعية في مقاطعة ويلز قوله: “نحضّ الناس على الحذر واتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامتهم”.

ونشرت وزارة الدفاع، السبت، الجيش في غرب يوركشير في شمال إنكلترا، وهي منطقة تضررت بقوة الأسبوع الماضي من فيضانات تسببت بها العاصفة كيارا.

وأُلغِيت عدة مسابقات رياضية كانت ستنظم الأحد، من بينها كأس انكلترا لرغبي السيدات ومباريات رغبي أخرى وسباقات خيول.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، فإن الوضع يبقى معقدا بعد ظهر الأحد في مناطق جنوب المملكة المتحدة، حيث “ستنتقل أمطار قوية ومتواصلة تدريجيا باتجاه الشرق” وفق ما قالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية على صفحتها في “تويتر” منتصف اليوم بالتوقيت المحلي.

كما توقعت “مزيجا من الشمس والأمطار الغزيرة” مع فترات “رياح شديدة” شمال وغرب البلاد.

اقترح تصحيحاً