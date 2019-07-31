بسبب العنصرية.. نادي تشيلسي يفرض عقوبات قاسية على أحد مُشجعيه

أكد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء، أنه منع أحد مشجعيه من حضور مباريات الفريق مدى الحياة، بسبب إساءة عنصرية ضد لاعبين في مباراة أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي.

حيث قال تشيلسي في بيان:

“تم منع مشجع واحد من حضور مباريات الفريق في ملعب ستامفورد بريدج بسبب استخدامه ألفاظاً تحمل إساءة عنصرية وارتكابه تصرفات عدوانية”.

كما فرض النادي اللندني عقوبة الإيقاف على خمسة مشجعين آخرين، لمدد تتراوح بين عام واحد وعامين بسبب استخدام ألفاظ مسيئة، وارتكاب تصرفات عدوانية خلال المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي على مانشستر سيتي 2-0، في ديسمبر من العام الماضي.

هذا وكان رحيم سترلينغ، لاعب السيتي، هدفاً لإساءة عنصرية من جماهير تشيلسي خلال تلك المباراة، في واقعة تم تغطيتها في وسائل الإعلام على نطاق واسع، لتسليط الضوء على العنصرية المترسخة بين مشجعي كرة القدم رغم سنوات من الجهود التي تهدف للتخلص منها.