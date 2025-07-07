بسبب الغش.. إلغاء امتحانات 33 طالباً في امتحانات الثانوية العامة

أعلن المركز الوطني للامتحانات عن إلغاء امتحانات 33 طالبًا من طلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بعد ضبطهم في حالات غش ومخالفة ضوابط الامتحانات، وذلك استنادًا إلى التقارير اليومية الواردة من لجان الإشراف في مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

وشملت قرارات الإلغاء 30 طالبًا من القسم العلمي في مادة النحو والصرف والإملاء، و3 طلاب من القسم الأدبي في مادة المطالعة والنقد الأدبي.

وأكد المركز الوطني للامتحانات التزامه الصارم بتطبيق اللوائح والأنظمة المنظمة للامتحانات، مشددًا على أهمية ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتهيئة بيئة امتحانية يسودها الانضباط والنزاهة.